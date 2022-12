La premier commenta l'accordo trovato al Consiglio Ue Energia

L’Italia canta vittoria per l’accordo sul price cap sul gas, tema caro al nostro Paese già dal governo Draghi. “Vengo qua con una piccola grande vittoria. Siamo riusciti a spuntarla in Europa sul tetto al pezzo del gas. Una battaglia che davano per spacciata e invece ci siamo riusciti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Museo ebraico di Roma alla cerimonia di accensione della Chanukkià.

