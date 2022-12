Il ministro degli Esteri in visita a Verona

“I Balcani sono un’area prioritaria per la politica estera dell’Italia“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Verona, sottolineando l’impegno per l’internazionalizzazione delle imprese e lo sviluppo della presenza commerciale dell’Italia.

