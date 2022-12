Il vicepresidente della Camera: Ci dispiace davvero"

“Un grande atleta e un grande combattente. Un grande uomo. Il fatto che le tifoserie si siano incrociate durante la sua carriera non modifica la grandezza della persona. Ha avuto tanti pregi ma in questa battaglia la grinta non è stata sufficiente. Ci dispiace davvero”, così il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia sulla notizia della scomparsa dell’ex allenatore e calciatore Sinisa Mihajlović.

