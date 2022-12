Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna sul tema dell'aumento dei tassi

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna sul tema dell’aumento dei tassi: “Sono stato rimproverato perché sono uscito fuori dal tema di cui mi occupo, la Difesa. Ieri ho ascoltato la presidente Bce che ha spiagato al mondo che quello di ieri è il primo di una serie di aumento di tassi di interesse. Normalmente si affronta così l’inflazione dovuta da un eccesso di domanda, ma questo aumento di prezzi non è dovuto ad un eccesso di domanda. Per cui affrontare in questo modo questa inflazione è curioso e in più l’Ue ha chiesto alle banche di rientrare di alcuni crediti e l’impatto sulle banche italiani sarà di 100 miliardi. Per cui crisi in atto, aumento dei tassi di interesse, banche che chiedono a famiglie e imprese di rientrare: la somma di tutti questi fattori difficilmente può essere positiva. Siccome mi hanno insegnato che tutti possono essere criticati, ho deciso di lanciare un sasso nello stagno: la mia preoccupazione è che questa decisione rischi di mettere l’Italia e l’Ue in una spirale spaventosa e drammatica, per cui meglio pensarci prima che dopo”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia ‘Dieci anni di amore per l’Italia’.

