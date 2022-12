Tanti i temi trattati dalla Premier a Bruxelles per il Consiglio europeo

Giorgia Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo sul cui tavolo ci sono vari temi in discussione: dal caro energia ai migranti passando per la manovra e la guerra in Ucraina. Per quanto riguarda il primo tema la premier è andata in pressing sui leader europei per il tanto agognato accordo sul raggiungimento del price cap.

La presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione riguardo al meccanismo di riduzione del prezzo del gas evidenziando come il tempo perso nel trovare un’intesa sul meccanismo di riduzione del prezzo sia in realtà in contraddizione rispetto alla discussione sulla competitività dell’industria europea nei confronti degli altri concorrenti globali. Meloni ha anche evidenziato la necessità di rispondere tempestivamente ai bisogni crescenti di famiglie e imprese.

