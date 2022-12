La presidente del Consiglio: "Credo che questo chiami Parlamento ad approvazione veloce"

Giorgia Meloni ribadisce la sua soddisfazione per il giudizio positivo della Commissione europea alla manovra e si aspetta ora che l’iter in Parlamento sia veloce. “Mi pare che il giudizio della Commissione dica che abbiamo fatto una manovra molto seria. Insomma siamo tra le nazioni che hanno avuto il giudizio migliore. Ovviamente credo che questo chiama il Parlamento italiano a un’approvazione veloce, chiaramente tenendo conto di quelli che sono i passaggi parlamentari, che come lei sa, nella mia esperienza parlamentare ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora”, ha detto la presidente del Consiglio al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. La premier ha parlato anche della questione energetica, al centro della discussione: “Mi aspetto passi avanti, è un tema più politico che tecniico”.

