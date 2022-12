Il ministro dell'Interno: "Faremo un intervento normativo nuovo"

“Rassegnarsi ad essere l’unico porto di sbarco d’Europa non fa parte di questo governo e in ogni sede verrà fermata”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, arrivando alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo a Roma. “Non credo sia necessario ripirstinare i Decreti Sicurezza”, ha proseguito il titolare del Viminale: “Queste sono formule molto astratte. Si farà un intervento normativo nuovo, lo chiamerete come vorrete, ma sarà un’altra cosa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata