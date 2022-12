Il vicepremier e ministro degli Esteri: "Bene Metsola. Parlamento europeo va difeso"

Lo scandalo delle tangenti all’Eurocamera ha scosso l’Europa e l’Italia. Un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati all’ex vicepresidente del Pe Eva Kaili e all’ex eurodeputato Antonio Panzeri. “L’istituzione del Parlamento europeo va difesa. Se ci sono delle mele marce vanno perseguite”, ha detto Antonio Tajani a margine dell’iniziativa organizzata in Senato, a Roma, per il Premio Sacharov al popolo ucraino. “Bene ha fatto la presidente Metsola. Serve giustizia ma 4/5 mele marce non possono offuscare l’immagine dell’unica istituzione democratica dell’Unione europea”, ha aggiunto il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata