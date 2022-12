Il vicepremier: "Qui c'è una Regione che aspetta risposte"

“Terna, quaterna o cinquina. A me basta solo avere qualche nome sui cui scegliere. Aspettiamo gli amici di Fratelli d’Italia ci facciano delle proposte e noi siamo ansiosi di partire perché qui c’è una Regione che aspetta risposte. Non vedo l’ora che arrivi questo 12 febbraio e aspettiamo almeno come regalo di Natale il nome del prossimo governatore”, così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a margine del convegno ‘Roma locomotiva d’Italia‘ in corso nella capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata