Il capogruppo di Fi alla Camera: "Attenzione deve essere sempre massima"

“Il caso Qatar francamente ci tocca molto è la prima volta che istruzioni europee vengono travolte da un caso come questo segno che la soglia di attenzione deve essere sempre massima da tutte le parti. Come esponente di centrodestra e Ppe non voglio strumentalizzare. ma tante volte chi fa la ramanzina pratica in maniera differente dagli intenti le azioni“. Così il capogruppo di Fi alla Camera sul caso QatarGate. “Ci sono persone per bene dentro il Parlamento da una e l’altra parte. Una volta c’era qualcuno che pensava che una parte politica interpretava questi accadimenti in un modo e l’altra parte politica li interpretava in altro modo. Le persone per bene sono dappertutto bisogna che le istituzioni siano più forti di questi tentativi” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata