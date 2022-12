Il ministro dei Trasporti all'assemblea annuale di Confesercenti

Matteo Salvini, vicepremier e ministro ai Trasporti, all’assemblea annuale di Confesercenti, parla del codice degli appalti: “Il Codice degli appalti arriva venerdì in Consiglio dei ministri e riguarda tutte le imprese italiane”.

Salvini ha parlato anche del lavoro: con lo sblocco dei cantieri Anas si avrebbero circa 70mila posti di lavoro, ha sostenuto all’assemblea. Dall’inizio del mandato “ho trovato 117 opere commissariate. Considerate che ogni miliardo di euro sbloccato in cantieri vale circa 17mila posti di lavoro. Se riusciamo a portare al Cipe, entro la fine dell’anno, 24 opere di Anas che da tempo attendono di essere sbloccate per un importo di quattro miliardi e mezzo, significa – calcola Salvini – un regalo di Capodanno per la comunità italiana di circa 70mila posti di lavoro”.

Salvini sugli incidenti stradali

Sul codice della strada “faremo la prima riunione operativa col ministro della Scuola e col ministro degli Interni la settimana prossima: le stragi sulle strade, soprattutto quelle extra urbane, sono indegne di un paese civile”. In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante la presentazione del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, Assosharing – l’associazione che riunisce i principali operatori della sharing mobility in Italia – si dichiara da sempre favorevole all’interlocuzione con il Ministero e le autorità competenti in materia di sicurezza stradale.

Nel corso delle audizioni parlamentari tenutesi lo scorso anno per la revisione del codice della strada, l’Associazione ha più volte affermato la disponibilità a valutare l’introduzione dell’obbligo di targa. Per quanto riguarda l’obbligo di casco per i maggiorenni, la misura renderebbe l’Italia un’anomalia su scala europea, disincentivando gli investimenti in un settore che sta contribuendo a diversificare l’offerta di mobilità urbana in un’ottica sempre più sostenibile.

