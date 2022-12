Nuovi lavori Aler nel quartiere di via Bolla del capoluogo lombardo. L'assessore Rizzi: "Risparmiati 5 milioni"

Nuovo volto per il quartiere di via Bolla a Milano. Grazie allo stanziamento regionale di oltre 32 milioni di euro e alla collaborazione tra Enti e Prefettura sono partiti i lavori di riqualificazione energetica nei civici 26-36 (palazzina B). Termineranno entro il 2023 e, da quella data e nei successivi due anni, saranno abbattuti gli edifici dei civici 38-42 (interamente sgomberati). Al loro posto sorgeranno 155 nuovi alloggi in classe energetica A3. I nuovi progetti sono stati illustrati dal presidente di Aler Milano Angelo Sala al governatore della Lombardia Attilio Fontana che, insieme agli assessori Alan Rizzi (assessore regionale alla Casa e Housing sociale) e Romano La Russa (assessore alla Sicurezza), ha effettuato un sopralluogo nel quartiere. “E’ una riqualificazione che va in direzione di una miglior qualità della vita”, ha detto Fontana. “Sulla palazzina B riusciremo anche a risparmiare 5 milioni di euro perché accederemo alle agevolazioni dettate dal superbonus”, ha aggiunto Rizzi.

