Il ministro parla durante la presentazione del Rapporto Dekra sulla Sicurezza Stradale 2022 'Mobilità dei giovani'

Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini è duro sulle sanzioni per chi provoca incidenti stradali: per garantire la sicurezza stradale bisogna “rivedere le sanzioni e valutare anche la revoca a vita della possibilità di guidare”, ha detto intervenendo alla presentazione del Rapporto Dekra sulla Sicurezza Stradale 2022 ‘Mobilità dei giovani’. “Se qualcuno si mette alla guida ubriaco o drogato deve sapere che è un potenziale assassino e quindi bisogna intervenire drasticamente, con la revoca a vita nei casi più gravi“, spiega Salvini.

Salvini ha anche parlato della sicurezza stradale per monopattini: “Dobbiamo rendere identificabil i mezzi che possono essere pericolosi sia per chi guida che per chi è a piedi. Bisogna rendere più sicura la guida in monopattino prevedendo l’obbligo del casco e targa, perché non ci può essere impunità“, ha detto Salvini. Tra le altre proposte da valutare c’è quella che prevede l’obbligo “dell’etilometro monouso obbligatorio a bordo per fare un autotest prima di mettersi alla guida”, ha aggiunto Salvini, annunciando: “Un tavolo sul codice della strada mi piacerebbe convocarlo già prima della fine di quest’anno. Deve coinvolgere i rappresentanti degli enti locali, a partire dai sindaci, e gli altri due ministeri competenti: quello dell’Interno e anche quello dell’Istruzione”, perché bisogna “operare sulla prevenzione e sull’educazione coinvolgendo la scuola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata