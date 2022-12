Il presidente del Senato fa riferimento alle tre settimane volontarie nel corso delle quali chiunque può avvicinarsi alle forze armate

“Quando ero ministro ho cercato di introdurre quella che passò con il nome di mini naja, cioè tre settimane volontarie nel corso delle quali ciascuno potesse avvicinarsi alle forze armate. Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso, e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portarla a 40 giorni“. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare tutti i caduti.

La proposta prevede una “volontarietà di partecipazione perché oggi renderlo obbligatorio costerebbe più di quello che oggi è possibile ottenere, in termini di risorse. Ma è un primo passo. Se riuscissimo a far sì che i giovani dai 16 ai 25 anni possano passare 40 giorni a imparare cos’è non solo l’amore per la patria ma il senso civico e il dover di aiutare gli altri in difficoltà avremo fatto un enorme servizio all’Italia”, ha aggiunto La Russa, concludendo: “Per incentivare questa volontarietà di partecipazione si possano offrire punteggi per chi fa i concorsi, deve laurearsi o fare concorsi pubblici, in attesa che si possa immaginare una più vasta partecipazione semi-obbligatoria“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata