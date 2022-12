Il leader del Carroccio dopo la decisione di tre consiglieri di uscire dal gruppo ed entrare in 'Comitato Nord'

Botta e risposta a distanza nella Lega dopo il terremoto in Regione Lombardia. “No, chi sceglie di uscire da un movimento è liberto di farlo ma fa una scelta”. Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al cantiere della stazione Colosseo della Metro C di Roma, rispondendo a una domanda sul possibile ritiro delle espulsioni dei consiglieri leghisti che hanno formato un nuovo gruppo in consiglio regionale della Lombardia. La richiesta di ritirare le espulsioni era arrivata da Umberto Bossi.

Sulle elezioni Regionali Salvini ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è vincere sia nel Lazio che in Lombardia. Il candidato del Lazio lo aspettiamo con ansia. Le liste della Lega sono essenzialmente pronte e aspettiamo che l’intero centrodestra prosegua”. Sui migranti ha aggiunto: “Sono orgoglioso di quello che il governo sta facendo e ottenendo in Europa sui ricollocamenti dei migranti. E sono orgoglioso di quanto sta facendo il ministro Piantedosi”.

