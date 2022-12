Il ministro a Roma, al cantiere della stazione Fori Imperiali della metro C

“Oggi dobbiamo ringraziare centinaia di operai, tecnici, ingegneri e maestranze che stanno facendo una cosa incredibile perché questa stazione diventerà un museo a cielo aperto, oltre a togliere traffico, inquinamento alla Capitale”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al cantiere della stazione dei Fori Imperiali della Metro C di Roma. “Se ascoltassimo i signori del no, non si farebbero la metropolitana, la Tav, il Ponte di Messina, il Mose di Venezia. Non si farebbe nulla”, ha proseguito il vice premier: “Per i prossimi cinque anni il mio obiettivo è sbloccare, finanziare, velocizzare, modernizzare e disinquinare”.

