Il governatore della Campania ha incontrato a Napoli il ministro leghista

“Dubbi su autonomia? Dobbiamo sempre attendere la fine di questo lavoro, c’è stata una svolta radicale, nel senso che anche il ministro ha accettato l’impostazione di fondo della Campania, cioè prima di parlare di autonomia definiamo i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) per tutti i cittadini italiani. Definiti questi possiamo definire tutto il resto, questa è una acquisizione di grande rilievo da parte di Calderoli, dobbiamo dargli atto, poi ovviamente dobbiamo vedere la discussione di merito”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro con il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomia Roberto Calderoli, a Napoli. “Mi pare che Calderoli abbia accettato questa impostazione volta alla concretezza – rimarca De Luca -, noi siamo da decenni a parlare di autonomia, di Sud e decentramento ma abbiamo prodotto solo carte, quindi se riusciamo a produrre qualche risultato vuol dire abbiamo dimostrato capacità di governo a livello nazionale e non solo”.

