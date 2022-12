Il sindaco di Napoli a margine delle celebrazioni per l'Immacolata: "Più attenzione alla cultura"

“Vedo poco Sud. Noi abbiamo bisogno di investimenti, di risorse perché il vero motore per fare ripartire l’Italia è il Mezzogiorno”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il testo della manovra a margine delle celebrazioni per l’Immacolata. ”Stiamo facendo un grande lavoro per sostenere le nostre istituzioni culturali perché sono fondamentali non solo per la crescita delle nostre comunità ma anche perché sono anche un grande volano turistico” ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo campano.

