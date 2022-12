Così la capogruppo di Forza Italia al Senato prima della riunione con la premier

(LaPresse) “Come Forza Italia diamo la nostra solidarietà al Presidente del Consiglio ma pensiamo anche che queste minacce siano alimentate dai cattivi maestri che vanno in piazza a raccontare cose non vere. C’è chi sta armando la mano di folli che minacciano. Stanno armando le mani di qualcuno. Andare a raccontare in piazza che questo Governo taglierà il reddito di cittadinanza è falso, sarà rimodulato”. Così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine dell’incontro di maggioranza a Palazzo Chigi, sulle minacce ricevute da Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata