Il leader della Cgil: "Scioperi in tutto il Paese dal 12 al 16 dicembre"

(LaPresse) “Su fisco, precarietà del lavoro e lotta all’evasione fiscale nessuna risposta da parte del governo. Per questo abbiamo deciso di proseguire con la mobilitazione che abbiamo messo in campo e richiedere le modifiche profonde di una Manovra che rischia di impoverire ancora di più il mondo del lavoro”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. “Sono già proclamate in tutte le regioni dal 12 al 16 dicembre delle iniziative con scioperi che confermiamo per spingere il governo a cambiare direzione sulla manovra”, ha aggiunto Landini.

