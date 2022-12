Il segretario generale Uil a margine dell'incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi

“Ci sembra che si allenti la pressione su chi guadagna tanto e la si stringa su lavoratori e pensionati“. Lo ha dichiarato il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri a margine dell’incontro tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi. Durante l’incontro è stata data disponibilità ad aprire tavoli di confronto, ma come si direbbe con una battuta, vista l’emergenza salariale, con i tavoli non si pagano le bollette e non si mangia”, ha aggiunto Bombardieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata