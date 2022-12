Intervento del capo dello Stato al Festival 'L'Italia delle Regioni' alla Villa Reale di Monza

“Si registra un’ampia condivisione in ordine alla necessità di completare il programma di riforme e, per quanto riguarda gli investimenti, di considerare un’assoluta priorità gli obiettivi individuati dal Piano per far crescere l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’uguaglianza”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo intervento alla giornata conclusiva del Festival ‘L’Italia delle Regioni’ alla Villa Reale di Monza. “Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato“, ha aggiunto il capo dello Stato.

