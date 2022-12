Il sottosegretario: "Si può discutere in parlamento. Da Bankitalia giudizio complessivo positivo "

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari torna sulle misure per contanti e pos dopo i rilievi di Bankitalia. “Bankitalia giudica complessivamente positivamente le grandi voci del bilancio. Poi solleva puntuali critiche su alcuni aspetti. Ne prendiamo atto e procediamo ognuno nel rispetto dei propri ruoli”, afferma Fazzolari, che prosegue: “Abbiamo detto sul pos che se il limite di 60 è reputato alto, lo vogliamo fare a 50, 40 euro? Non facciamo le barricate su questo. Il dibattito parlamentare è anche utile. Sul tetto al contante non faremo passi indietro anche perchè è un limite molto più basso della media europea e non favorisce l’evasione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata