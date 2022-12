Il governatore veneto all'evento l'Italia delle Regioni in corso a Milano

Appello all’unità all’interno della Lega da parte di Luca Zaia. “In questa fase abbiamo bisogno di unità e non di divisioni. Dopo di che la Lega è un grande partito ed è inevitabile che ci siano estrazioni sociali culturali e ideologie diverse, ma come diceva Bossi da soli si fa prima ma insieme si fa molta più strada. Per me esiste la Lega punto e basta”, ha dichiarato il presidente del Veneto, a margine dell’evento l’Italia delle Regioni, primo Festival della conferenza delle Regioni in corso a Milano.

Zaia è uno dei profili indicati da Roberto Maroni nel settembre scorso, dopo le recenti elezioni politiche, come possibile nuovo segretario del Carroccio. L‘ex ministro e leader leghista è morto il 22 novembre scorso a 67 anni.

