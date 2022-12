Il presidente del Friuli Venezia Giulia: "Normale che ci sia un confronto e lo vedo molto positivo"

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, cerca di spegnere i conflitti interni alla Lega, soprattutto dopo le critiche arrivate dall’ex leader Umberto Bossi e dopo la nascita del Comitato Nord. “In un partito democratico come la Lega è normale che ci sia un confronto e lo vedo molto positivo. Dopodiché non penso che il Carroccio abbia abbandonato l’autonomia. Anzi, noi vogliamo valorizzarla, è nel Dna del partito”, ha detto Fedriga a margine dell’evento ‘L’Italia delle Regioni’ a Palazzo Lombardia a Milano. “Quindi, non è una Lega che ha abbandonato il Nord?”, chiede un giornalista. “No, è un partito che ha di fronte un’offerta politica nazionale che deve basarsi su quello che ha sempre offerto come politica, ovvero la valorizzazione dei territori. In questo caso anche i territori del Sud”, ha aggiunto il governatore.

