Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti replica: "Progetto coraggioso e sarà utile all’Italia"

La Corte dei Conti avverte il governo sulla manovra. Le norme sul limite all’uso dei contanti e sui pagamenti elettronici “non sono coerenti con l’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale previsto nel Pnrr”. Positivo invece il giudizio sulle modifiche al reddito di cittadinanza con la distinzione tra contrasto della povertà e inclusione lavorativa. Critiche anche da Confindustria, per il presidente Bonomi nella manovra manca la visione. Per la Cgil la fianzniaria è “di corto respiro” mentre la Uil dice: non indica una direzione di marcia. “La manovra è coraggiosa e sarà utile all’Italia”, è la replica del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata