Lo ha detto il sindaco di Milano a margine di un convegno Uil

Il sindaco di Milano parla del congresso dei dem: “Io sul congresso del Pd parlo ovviamente con tutti però non prenderò posizioni, non tanto per evitare inimicizie, ma perché l’ho sempre fatto anche nei precedenti congressi. Non ho mai votato le primarie del Pd, né a quelle che hanno portato all’elezione di Renzi, né a quelle di Zingaretti e così farò questa volta”, ha detto Giuseppe Sala a margine di un convegno Uil a Milano. “E’ chiaro che parlo con tutti. Nelle ultime settimane ho parlato con i tre in campo ufficialmente: Bonaccini, De Micheli, la terza non è ufficialmente in campo ma potrebbe esserlo da questo weekend, Elly Schlein. Ho parlato con tutti e tre”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata