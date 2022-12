Ex ministro della Pubblica Istruzione, è scomparso per un improvviso peggioramento dopo un intervento che aveva subito

È morto a Roma all’età di 91 anni Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia cristiana ed ex ministro della Pubblica Istruzione. Bianco è scomparso per un improvviso peggioramento dopo un intervento che aveva subito.

Letta: “Tanti ricordi, tanta nostalgia, enorme rispetto”

“Con grande tristezza apprendo la notizia della scomparsa di Gerardo Bianco. Uomo libero e coraggioso, saggio e di visione. Con le sue scelte e la sua determinazione ha dato un contributo fondamentale alla nascita del centrosinistra. Tanti ricordi, tanta nostalgia, enorme rispetto”. Così su Twitter il leader del Pd, Enrico Letta.

Franceschini: “Se ne va un grande politico, libero e coraggioso”

“Gerardo Bianco era un uomo libero, colto, coraggioso, buono. Senza di lui non sarebbe nato l’Ulivo e soffriva che questo non gli fosse pienamente riconosciuto. Era antico e moderno insieme, custode della nobiltà della politica ma capace di capire il nuovo. Uno dei Grandi della Democrazia Cristiana. Per me un amico e un maestro. Ciao Gerardo”. Così il senatore democratico, Dario Franceschini.

