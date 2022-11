Il ministro della Difesa: "Stiamo dando esecuzione alle scelte prese dal governo precedente in cui i 5 Stelle erano i principali esponenti"

Guido Crosetto risponde alle affermazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che accusa il governo Meloni di essere guerrafondaio per via del sostegno militare fornito all’Ucraina e dell’emendamento legato all’invio di armi. “Il governo, in particolare il ministero della Difesa, sta dando esecuzione a cinque decreti presi dal precedente governo il cui principale esponente era il partito di Conte”, ha detto il ministro della Difesa a margine dell’assemblea Alis a Roma. “Ogni cosa che è partita dall’Italia per essere consegnata all’Ucraina è l’esecuzione di scelte prese dal precedente governo. Conte dovrebbe rivolgere a se stesso queste critiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata