“Occorre rivedere tempi e prezzi” del Pnrr. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo all IX edizione del convegno ‘How can we govern Europe?”, l’evento italiano dedicato agli affari europei.

Secondo Salvini – che ricorda come tutte le opere del Pnrr debbano esser chiuse entro il 2026 – è “necessario un aggiornamento prezzi e molto banalmente rivedere i tempi, se i costi dell’energia e delle materie prime sono aumentati del 30%, che è un dato perlopiù sottostimato“.

L. Bilancio: “A Calenda gli faremo aprire un cantiere”

“A Calenda gli faremo aprire un cantiere”. Matteo Salvini ironizza così sul dialogo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Carlo Calenda sulla Manovra. Poi, dice: “Non ho seguito la vicenda; non mi appassiona. Calenda è stato votato per fare opposizione. Mi auguro che la faccia in modo responsabile ma ho l’agenda piena e non passo le giornate a seguire Calenda, Renzi e compagnia”.

“Il bello del mio ministero – osserva Salvini, intervenendo alla IX edizione del convegno ‘How can we govern Europe?”, l’evento italiano dedicato agli affari europei – è che è un ministero che dà lavoro: c’è ogni volta un’azienda in più che lavora e un operaio che sorride”.

