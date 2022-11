Il leader di Azione dopo l'incontro con Meloni: "Presenteremo emendamenti"

Sulla Manovra “la collaborazione parlamentare c’è per definizione. Noi presenteremo emendamenti pur sapendo che i tempi sono strettissimi. Se poi si parla di voto di fiducia, ovviamente non ci sarà, ma ci siamo impegnati a non fare ostruzionismo parlamentare per mandare il governo in esercizio provvisorio, che sarebbe un dramma per l’Italia”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine dell’incontro sulla Manovra con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “La sede parlamentare sarebbe stata opportuna“, ha detto ancora Calenda rispondendo a una domanda, “se ci fossero i tempi, ma questa volta i tempi sono talmente stretti che abbiamo pensato che sarebbe stato più utile e il governo ha dato un segno di disponibilità non usuale: fare questo lavoro preliminarmente al deposito della Manovra”

