Così il segretario della Uil dopo l'incontro con il governo

“Abbiamo ribadito che siamo contrari a qualsiasi idea di spezzatino, che vuol dire disperdere il patrimonio di un’azienda come Tim, e abbiamo indicato al governo la necessità di prendere decisioni e di agire rapidamente in questo senso”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine della riunione a Palazzo Chigi sul dossier Tim. Landini ha ribadito l’urgenza “nei prossimi giorni di avere una risposta precisa di quello che il governo pensa di fare”. “Abbiamo sollecitato la necessità di prendere una decisione in tempi rapidi perché è il momento di prendere decisioni. Non si può rimandare ulteriormente”, ha aggiunto.

