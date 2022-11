La risposta del primo cittadino dell'isola colpita da una grave frana al ministro: "Arrivato da poco, prima faccia le leggi poi vediamo"

Il sindaco di Ischia reagisce alle parole del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha parlato di arrestare i sindaci e “mettere in galera tutti coloro che lasciano fare”. “Il ministro deve fare le leggi invece che tramutarsi in giudice e corte penale“. Risponde a distanza il sindaco del Comune di Ischia, Enzo Ferrandino. “I sindaci non rilasciano titoli edilizi per costruire abusivamente – dichiara a LaPresse il primo cittadino del più grande Comune dell’isola -, ci sono state tre leggi nel 1985, 1994 e 2003, per alcune ancora portavo i pantaloni corti, che hanno generato il sacco di edilizia illegale che conduce a sciagure come questa”. Secondo Ferrandino quella del ministro Pichetto Fratin è una frase dettata “dall’essere arrivato da poco e avere tanta buona volontà ma prima faccia le leggi e poi vediamo”.

