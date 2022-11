In un'intervista a Rtl 102.5 il ministro ha detto: "Che tutti facciano davvero il proprio dovere". La reazione dell'Anci: "Inaccettabile, si scusi"

Frasi dure da parte del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin dopo la tragedia di Ischia, dove un frana ha travolto alcune abitazioni seminando morte e distruzione. “Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare. Che tutti facciano davvero il proprio dovere: da me all’ultimo amministratore”, ha detto a Non Stop News, in radiovisione su Rtl 102.5, ha affermato parlando della situazione sull’isola campana e del piano degli adattamenti climatici, chiuso in un cassetto.

“Questo piano è partito con il ministro Galletti nella legislatura 2013-2018, sono arrivato un mese fa, ho chiesto lo stato dei piani, dovrebbe essere presentato a giorni. Il piano non avrebbe evitato il disastro di Ischia. Sarebbe stato evitato se non avessero costruito nell’alveo. Ci sono stanziamenti per quell’area previsti 10 anni fa, mai risultati a livello di progettazione”, ha affermato. In merito alle affermazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Pichetto Fratin risponde: “Confischerei quello che è abusivo per valutare quello che è pericoloso”.

La reazione dell’Anci: “Ministro si scusi”

Parole che hanno provocato numerose reazioni, a partire da quella del presidente dell‘Anci, Antonio Decaro. “Il commento del ministro Pichetto Fratin sulla tragedia di Ischia, mentre ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza dell’argomento”, si legge in una nota del sindaco di Bari, presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani.

“Siamo sicuri che non rappresenti la linea del governo sul tema annoso e drammatico del dissesto idrogeologico del nostro territorio, delle sue responsabilità, e di chi e come ci si possa mettere riparo”, prosegue, “liquidare la questione scaricando tutta la responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando che vengano ‘messi in galera’, è l’opposto di quello che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe fare: ora dal ministro aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani”.

“Inaccettabile il commento di Pichetto Fratin sulla tragedia di #Ischia. Aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani. Contro il dissesto idrogeologico vanno spese le risorse che ci sono” @Antonio_Decaro pic.twitter.com/Akpq76dwB0 — comuni_anci (@comuni_anci) November 28, 2022

Pichetto Fratin: “La mia riflessione su sindaco di carattere generale”

La dichiarazione del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, secondo cui contro l’abusivismo edilizio “basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare” è una riflessione di carattere generale e non fa riferimento ad alcun amministratore in modo particolare. Lo precisano una nota del ministero. Tantomeno si riferisce al commissario prefettizio che sta guidando in modo inappuntabile Casamicciola da quando è stata indicata dal Governo. Il ministro ha aggiunto: “Io confischerei quello che è abusivo, e poi andrei a vedere caso per caso”. Secondo il ministro, infatti, “una cosa è condonare piccole inosservanze, che spesso le costruzioni si portano dietro da decenni. Altro sono i grandi abusi, le costruzioni in totale assenza di piani regolatori, in sfregio al paesaggio e alla sicurezza ambientale, che spesso vengono innalzate in una notte”.

