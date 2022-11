Il deputato Pd ed ex ministro: "Io la proposi nel 2013"

“Qualche giorno fa siamo stati rimproverati perché non avevamo votato il cosiddetto Decreto Genova. Ora si spiega il perché. Nel decreto non c’era solo la ricostruzione del ponte ma altre insidie tra cui il condono di alcune aree. Noi dicemmo che quella modalità era inaccettabile” così il deputato del Partito Democratico Andrea Orlando a Montecitorio, parlando della frana di Ischia. “Incoraggiare per anni l’abusivismo ha fatto sì che si costruisse troppo e male. Bisogna fare una legge sul consumo del suolo. Io la proposi nel 2013 da ministro dell’Ambiente”, ha aggiunto l’ex ministro dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata