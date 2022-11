Il ministro torna sulla sicurezza dei territori dopo la strage della frana di Ischia

Il ministro Musumeci torna sulla strage di Ischia e sulle possibili proposte per mettere in sicurezza il territorio. “Rileggere il territorio, avere il coraggio di firmare ordinanze di demolizioni. Io credo sia un presupposto essenziale se vogliamo evitare il ripetersi di drammi come quello accaduto a Ischia”. Queste le parole di Nello Musumeci, parlamentare di Fratelli d’Italia e Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sul dramma di Ischia.

“Il collega Pichetto diceva, ne abbiamo parlato anche in Consiglio dei Ministri, spera entro l’anno, lo speriamo tutti, di poter avere l’approvazione ufficiale (del Piano di adattamento al cambiamento climatico ndr) perché di fatto lo strumento c’é. E sa qual’è il paradosso? – dice Musumeci – Che nel momento in cui sarà ufficialmente varato sarà già superato dal tempo. Perché il processo evolutivo anche sugli effetti che determinano il territorio è un processo inarrestabile. Quindi contiamo di averlo entro qualche mese al massimo, dopodiché si passa alla prevenzione strutturale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata