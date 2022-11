Il segretario del Pd in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles

“Credo che dobbiamo trarre esempio da questa vicenda e dire basta a qualsiasi logica di condono edilizio, La scelta del 2018 (del condono varato dal governo Conte-Salvini, ndr) è una scelta sbagliata. Il Partito democratico votò contro convintamente. Non vogliamo anche noi aprire polemiche in questo momento, ma è evidente che la protezione dell’abusivismo edilizio è qualcosa da mettere veramente da parte”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles.

