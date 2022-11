Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari: "Volgarità inaccettabile e ignoranza dell'argomento da parte del ministro"

Polemica per le parole di Pichetto Fratin sui sindaci dopo la frana di Ischia. “Il commento del ministro Pichetto Fratin sulla tragedia di Ischia, mentre ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza dell’argomento”. Così, in una nota, il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sindaco di Bari. Pichetto Fratin aveva detto che il sindaco dovrebbe dimettersi. “Siamo sicuri che non rappresenti la linea del governo sul tema annoso e drammatico del dissesto idrogeologico del nostro territorio, delle sue responsabilità, e di chi e come ci si possa mettere riparo”, prosegue, “liquidare la questione scaricando tutta la responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando che vengano ‘messi in galera’, è l’opposto di quello che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe fare: ora dal ministro aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani”.

