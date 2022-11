Il sindaco di Milano a Varese per i funerali dell'ex segretario leghista

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso parte ai funerali di Roberto Maroni a Varese. “Di Maroni ricordo una straordinaria umanità, che ho visto in poche persone. Rappresentava uno stile politico dialogante che dovrebbe caratterizzare l’attuale scenario così delicato”, ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo all’arrivo in chiesa parlando dell’ex governatore lombardo, morto a 67 anni per una grave malattia.

