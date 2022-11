Il leader del M5S: "Siamo disponibili a confronto con criterio, nel rispetto dei cittadini"

Giuseppe Conte parla delle Regionali in Lombardia e sembra aprire al Pd. “Se il Pd vuol dimostrare di voler fare tesoro degli errori fatti in passato noi ci siamo. Se si vuole sedere a un tavolo di confronto con noi, assolutamente noi siamo disponibili qui come altrove. Ma ripeto, dobbiamo farlo con criterio. Con metodo, nel rispetto dei cittadini. Se questo percorso verrà condiviso sicuramente c’è la possibilità io credo, soprattutto adesso, di presentare alla Lombardia un’offerta competitiva a beneficio di tutta la comunità regionale lombarda”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenendo in video collegamento ad una conferenza stampa dei consiglieri regionali lombardi del Movimento 5 stelle.

“Le nostre proposte si costruiscono indicando personalità politiche adeguate, non prelevando personalità politiche da altri schieramenti dopo averne contrastato le politiche e le scelte per anni” dice. “Per noi i programmi – ha detto gli impegni con i cittadini non vengono mai in un secondo momento non sono una variabile dipendente sono invece dei punti fermi e qualificanti per la chiarezza e la linearità della nostra proposta politica”.

“Su Majorino nulla da dire”

“Majorino è un candidato che è stato indicato dal Pd. Noi non vogliamo in questo momento discutere Majorino sì, Majorino no. Lo conosco personalmente e voglio essere franco con tutti. Me ne hanno parlato molto bene, è una persona che ha una sensibilità molto vicina ai temi, ai principi e ai valori che a noi stanno a cuore, quindi nulla da dire sulla persona, ma il Movimento 5 stelle non accetta di discutere di candidati e di partite prima di quello che deve essere l’esito finale di un percorso politico serio. Non vuole anticipare e accettare di decidere l’interprete migliore prima di aver definito qual è il programma politico migliore. Non siamo la succursale di nessuno, non siamo disposti a bollinare scelte fatte da altri”.

“Non corriamo dietro a Moratti”

“Non possiamo mischiare le squadre e magari correre dietro alla candidatura di Letizia Moratti” spiega Conte.

