Il leader di Azione: "Può governare la Regione, è una persona capace"

Per Carlo Calenda Letizia Moratti è il profilo giusto per Lombardia. “È una persona capace, che è entrata nel campo del centrodestra e poi l’ha visto estremizzarsi. E’ una liberale che viene da una tradizione familiare azionista, il papà è stato partigiano, ha una grandissima vocazione e un impegno diretto anche economico nel sociale. Può governare la Regione Lombardia bene dal punto di vista di relazioni internazionali. A noi sembra che abbia tutte le caratteristiche per essere un’alternativa sia per i cittadini che hanno votato centrosinistra, sia per quelli che hanno votato centrodestra”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli di Milano organizzata per la presentazione delle prossime iniziative del Terzo Polo in Lombardia.

