Il ministro degli Esteri, all’Assemblea Anci a Bergamo, ha parlato anche della manovra: "Forza Italia farà di tutto per renderla più efficace"

Antonio Tajani spegne ancora una volta i rumors in merito al dissenso e ai malumori di Forza Italia. “Noi siamo parte integrante del Governo e non siamo nessuna opposizione interna, questa è una sciocchezza”, dice il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di FI a margine dell’Assemblea Anci a Bergamo. E in merito alla manovra di bilancio afferma: “Il nuovo governo l’ha scritta in poche settimane. La situazione economica è complicata e c’erano dei tempi da rispettare quindi non possiamo permetterci di perdere tempo. In parlamento la manovra potrà essere migliorata. Il mio movimento politico con i suoi parlamentari farà di tutto per renderla ancora più efficace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata