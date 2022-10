La capogruppo azzurra al Senato: "Non vediamo l'ora di prendere per mano il Paese"

Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, è tra i primi rappresentanti del centrodestra a parlare dopo il colloquio della coalizione guidata da Giorgia Meloni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha affidato le proprie parole a Twitter, dove ha postato anche alcune foto della delegazione: “Abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di affidare l’incarico di formare il nuovo Governo a Giorgia Meloni. Non vediamo l’ora di prendere per mano il Paese ed affrontare le sfide che ci attendono. Forza Italia, come sempre, sarà determinante e incisiva“, ha dichiarato.

