Il fondatore della Lega rassicura i suoi sostenitori: "Al primo incontro del Comitato Nord ci sarò"

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, si fa rivedere con un video dal letto d’ospedale. E rassicura i sostenitori: “Non preoccupatevi: sto bene. Ci vediamo il 3 a Giovenzano“. Il Senatur ha postato il filmato sulla pagina Facebook del Comitato Nord Lombardia, aggiungendo: “Il comitato l’ho voluto io e al primo incontro voglio esserci io. Sarà un grande incontro”. Bossi in questi giorni è ricoverato per un’ulcera gastrica nell’ospedale di Varese.

