Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità

(LaPresse) “Serve intervenire sulla natalità perché l’invecchiamento della popolazione porta non solo a problemi di sostenibilità del welfare ma anche di innovazione, di vitalità della società. Come? Mettendo insieme diverse linee di azione: da una parte il sostegno economico e dall’altra un’azione culturale di valorizzazione della maternità e di sostegno della maternità”. Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Maria Roccella, a margine dell’evento Unipol ‘Welfare, Italia’ a Roma.

