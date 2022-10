(LaPresse) – “Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la Natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi”. A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’assemblea provinciale dei militanti del partito della provincia di Varese, tenutasi a Saronno.

