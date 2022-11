La presidente del Consiglio in conferenza stampa: "La soglia è al di sotto della media europea"

Nella legge di bilancio trova spazio anche una “tregua fiscale” che prevede un “rapporto diverso tra Stato e contribuente. Uno Stato non più aggressivo e punitivo, ma giusto nei confronti di chi è in difficoltà. Non è previsto nessun condono, ma operazioni di buon senso e vantaggiose per lo Stato”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Nella legge di bilancio “è confermato l’aumento del tetto al contante, 5mila euro è al di sotto della media europea”, ha sottolineato la premier.

