Il costo del provvedimento è di quattro miliardi di euro, ha spiegato la presidente del Consiglio

La premier Giorgia Meloni ha illustrato in conferenza stampa la manovra approvata ieri sera dal Cdm. “C’è un taglio del due per cento del cuneo fiscale per redditi fino a 35 mila euro, interamente lato lavoratore, ma aggiungiamo un ulteriore un per cento per i redditi fino a 20 mila euro”, ha detto la presidente del Consiglio che ha sottolineato: “Costa oltre quattro miliardi di euro, è la misura più costosa di tutta la legge del bilancio”. Meloni poi ha spiegato gli incentivi all’assunzione contenuti nella manovra. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata