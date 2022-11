La premier sarà in conferenza stampa questa mattina per illustrare le misure

Giorgia Meloni commenta le decisioni del Cdm di lunedì sera sulla manovra. “Questa sera, in Consiglio dei Ministri, importanti provvedimenti che presenteremo in legge di bilancio: contrasto al caro bollette, taglio del cuneo fiscale, aumento dell’assegno unico per i figli, sostegni contro il caro vita, interventi sulle pensioni più basse, detassazione sui premi aziendali, incentivi alle aziende per nuove assunzioni, interventi contro la concorrenza sleale, norma sugli extraprofitti energetici e tante altre iniziative per favorire la crescita e aiutare famiglie e imprese”, scrive sui social la presidente del Consiglio. “Domani mattina (22 novembre, ndr), in conferenza stampa, illustrerò nello specifico tutti i provvedimenti di un’importante e coraggiosa manovra economica a sostegno dei cittadini, con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà. L’Italia torna a correre”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata