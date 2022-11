(LaPresse) “Vi ringrazio per essere venuti qui oggi. Ho creduto di dovervi parlare in questa riunione di circolo perché ho deciso di candidarmi a segretario del Partito Democratico“. Così il presidente della Regione dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L’annuncio ufficiale, come era atteso, è arrivato durante una riunione nel suo circolo di Campogalliano, in provincia di Modena. “Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Cioè agli iscritti del mio circolo, ai miei compagni e alle compagne, agli amici, nel mio comune. Peraltro, io sono nato proprio lì davanti, in questa piazza”, ha spiegato Bonaccini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

